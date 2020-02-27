Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı
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Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı

Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldıDÜZCE'de, samanlar alev alev yanarken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı.

27.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:57
Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı

Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı

DÜZCE'de, samanlar alev alev yanarken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde Darıcı Mahallesi 5858 Sokak'ta Zekeriya Güner'e ahırın üzerindeki samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlık alev alev yanarken, itfaiyeye verildi. Vatandaşlar ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanı dışarı çıkartarak kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Samanlar için için yanarken, iş makinesiyle samanlar dağıtılarak yangın söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı
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