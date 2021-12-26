"Samanlı zeytini" tezgahlardaki yerini aldı - Haberler
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"Samanlı zeytini" tezgahlardaki yerini aldı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetişen zeytin, tezgahlarda satışa sunuldu.

İZNİK, BURSA (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetişen zeytin, tezgahlarda satışa sunuldu.

Karamürsel başta olmak üzere İznik çevresinde, Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen zeytin, silkeleme yöntemi yerine elle toplandığı için kalitesiyle öne çıkıyor.

Pazarcı esnafı Nezih Bekçi, yaptığı açıklamada, Samanlı zeytininin aromasının farklı ve kaliteli olması nedeniyle yöre halkı ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından tercih edildiğini anlattı.

Esnaf Serkan Şafak ise Samanlı zeytininin tezgahlardaki yerini aldığını belirterek, "İnce kabuklu, iri taneli ve küçük çekirdek yapısının olmasıyla birlikte 20 gün gibi kısa sürede sofralık olarak tüketime hazır hale geliyor. Bu, zeytin çeşidinin tüketiciler tarafından talep edilmesinin en önemli nedenlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Samanlı zeytini tezgahlardaki yerini aldı

Samanlı zeytini tezgahlardaki yerini aldı

Samanlı zeytini tezgahlardaki yerini aldı

Samanlı zeytini tezgahlardaki yerini aldı

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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