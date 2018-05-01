Samanlı'dan Mtso'ya Destek Sözü

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP olarak her konuda Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını (MTSO) ziyaret ederek, göreve yeni seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na başarılar diledi.

Ziyarette konuşan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, "Malatya'nın en önemli odalarından biri olan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyarete geldik. Başkanımız yakın zamanda yapılan seçimlerde üyelerin desteğini alarak seçildi. Biz de başkanımıza yoğun bir zaman da ziyarete geldik. Bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası Malatyamız için çok önemli bir oda tabi kendisini bekleyen bir sürü sorunlar var. Bu sorunların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Malatyamız için, Ticaret Odamız için bir kazanç olarak görüyoruz Başkanımızı. Bundan sonra yapacağı Malatya için faydalı her işte yanında olacağımızı ve destekçisi olacağımızı belirtmek isteriz kendisine ve yönetim kuruluna çalışmalarından dolayı başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, "Öncelikle bu nazik ziyaretinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli dostum ve aynı zamanda arkadaşımız olan ve ciddi ve siyasete yön veren bir partimizin başkanı Mesut Bey'in ve Yönetim Kurulu'nun nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de bizde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Malatya'ya katma değer yaratmak fikirlere açık olduğumuzu istişareye açık olduğumuzu bu anlamda sizlerin fikirlerini de önemsediğimizi kamuoyuna beyan etmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA