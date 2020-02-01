SAMANDIRA GİŞELERDE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ
Samandıra Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.
01.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:58
Samandıra Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüslere 'kış lastiği' denetimi gerçekleştirdi. Samandıra Gişelerdeki denetimde tek tek durdurulan otobüslerin lastikleri, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde, lastik derinliği 4 milimetrenin altında kalan otobüs olmadığı için ceza kesilmedi. Otobüsleri durduran ekipler, önce ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı, ardından otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Ekipler, kış lastiği denetiminin yanı sıra, emniyet kemerlerini takmaları konusunda yolcuları uyardı. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.
Görüntü Dökümü: ---------------Durdurulan otobüslerden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Polis ekiplerinin lastikleri ölçmeleri-Polisin yolcuları emniyet kemeri konusunda uyarması-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA