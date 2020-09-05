Samandağı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Samandağı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

05.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:25

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer yönlendirildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Samandağı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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