Samandağı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA