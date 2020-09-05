Samandağı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
05.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:25
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer yönlendirildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA