Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

- Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

HATAY (İHA) - - Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi

HATAY - Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

Su sümbüllerinin de istila ettiği sahilde ekipler 14 kilometrelik kumsalın 12 kilometrelik kumsalı temizledi. Temizlik ekipleri günde 1 ton petrol atığı topluyor.

Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi

Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi

Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi

Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla

Son dakika haberleri: BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla

 Son dakika! Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.

Son dakika! Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ
Spor Bülent Uygun Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Mehmet Nuri Ersoy Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 16:04:57. #1.11#