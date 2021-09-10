SAMANDAĞ SAHİLİNDEKİ PETROL ATIĞI TEMİZLİĞİNDE 6'NCI GÜN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAMANDAĞ SAHİLİNDEKİ PETROL ATIĞI TEMİZLİĞİNDE 6'NCI GÜN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'deki enerji santralinden 3 Eylül'de yayılmaya başlayan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalarına devam ediliyor.

SURİYE'deki enerji santralinden 3 Eylül'de yayılmaya başlayan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalarına devam ediliyor. 6 gündür süren temizlik çalışmalarına deniz araçları ve Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli ile destek verildi.

Suriye'deki enerji santralinden 3 Eylül'de yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları sürüyor. Hem açık denizde hem de sahilde devam eden temizlik çalışmalarında tonlarca atık, sahilden ve denizden arındırıldı. Çeşitli donanımlara sahip deniz araçlarıyla çalışmalara devam edilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler, Samandağ sahiline vuran partikülleri temizledi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı motorlu tekne ve müdahale ekipmanlarıyla gerçekleştirdiğimiz tarama ve müdahale çalışmalarına katılan denizcilerimize ve görev alan tüm personelimize gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ediyoruzö denildi.

SAMANDAĞ SAHİLİNDEKİ PETROL ATIĞI TEMİZLİĞİNDE 6'NCI GÜN
SAMANDAĞ SAHİLİNDEKİ PETROL ATIĞI TEMİZLİĞİNDE 6'NCI GÜN
SAMANDAĞ SAHİLİNDEKİ PETROL ATIĞI TEMİZLİĞİNDE 6'NCI GÜN
SAMANDAĞ SAHİLİNDEKİ PETROL ATIĞI TEMİZLİĞİNDE 6'NCI GÜN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır."
Son dakika haber: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: 'Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz'
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Kylie Jenner Ferhan Şensoy
Spor Marcao Max Meyer Çağdaş Atan Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SAMANDAĞ SAHİLİNDEKİ PETROL ATIĞI TEMİZLİĞİNDE 6'NCI GÜN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:58:20. #1.15#

title