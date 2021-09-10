SAMANDAĞ SAHİLİNDEKİ PETROL ATIĞI TEMİZLİĞİNDE 6'NCI GÜN

SURİYE'deki enerji santralinden 3 Eylül'de yayılmaya başlayan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalarına devam ediliyor.

SURİYE'deki enerji santralinden 3 Eylül'de yayılmaya başlayan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalarına devam ediliyor. 6 gündür süren temizlik çalışmalarına deniz araçları ve Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli ile destek verildi.

Suriye'deki enerji santralinden 3 Eylül'de yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları sürüyor. Hem açık denizde hem de sahilde devam eden temizlik çalışmalarında tonlarca atık, sahilden ve denizden arındırıldı. Çeşitli donanımlara sahip deniz araçlarıyla çalışmalara devam edilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler, Samandağ sahiline vuran partikülleri temizledi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı motorlu tekne ve müdahale ekipmanlarıyla gerçekleştirdiğimiz tarama ve müdahale çalışmalarına katılan denizcilerimize ve görev alan tüm personelimize gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ediyoruzö denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı