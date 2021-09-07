Samandağ sahilindeki petrol atığı temizliğinde 5'inci gün
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Samandağ sahilindeki petrol atığı temizliğinde 5'inci gün

Samandağ sahilindeki petrol atığı temizliğinde 5'inci gün
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

SURİYE'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalarına devam ediliyor.

SURİYE'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalarına devam ediliyor. 3 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarına deniz araçları ve Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli ile destek verildi.

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları, 5 gündür sürüyor. Hem açık denizde hem de sahilde devam eden temizlik çalışmalarında tonlarca atık, sahilden ve denizden arındırıldı. Açık denizde 6 deniz aracı ile çalışmalara devam edilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler de 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran partikülleri temizledi.Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Samandağ sahilinde görülen Suriye kaynaklı kirliliğe, 6 deniz aracıyla gerçekleştirdiğimiz acil müdahale operasyonları sürüyor. Deniz yüzeyinde nadir görülen küçük parçacıkların karaya vurmasını engellemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" denildi.


Samandağ sahilindeki petrol atığı temizliğinde 5'inci gün
Samandağ sahilindeki petrol atığı temizliğinde 5'inci gün
Samandağ sahilindeki petrol atığı temizliğinde 5'inci gün
Samandağ sahilindeki petrol atığı temizliğinde 5'inci gün
Samandağ sahilindeki petrol atığı temizliğinde 5'inci gün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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