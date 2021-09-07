Samandağ sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor

Samandağ sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları hem açık denizde hem de sahilde devam ediyor.