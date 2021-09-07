Samandağ sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor
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Samandağ sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Samandağ sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları hem açık denizde hem de sahilde devam ediyor.

Samandağ sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları hem açık denizde hem de sahilde devam ediyor.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu. 14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için çalışmalar bugün de devam etti.

Seyit Onbaşı Gemisi ile çok sayıda römorkör Samandağ açıklarında temizlik çalışmalarına katılıyor.

Samandağ sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor
Samandağ sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor
Samandağ sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor
Samandağ sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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