Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor - Haberler
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Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları 26 gündür sürüyor.

HATAY (İHA) - Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları 26 gündür sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarına devam ediyor. 12 km temizleyen ekipler başladıkları yere dönüp genel temizlik çalışması başlattı.

Temizlik yapılan yerlerin deniz dalgalarıyla tekrardan petrol atığı kapladığı görüldü.

Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor

Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor

Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor

Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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