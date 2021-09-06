Samandağ Sahilinde petrol temizliği

Samandağ Sahilinde petrol temizliği Denize giren vatandaşların ayaklarına petrol atığı bulaştı Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıklarını temizleme çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile başladı Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik...

Samandağ Sahilinde petrol temizliği

Denize giren vatandaşların ayaklarına petrol atığı bulaştı

HATAY - Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıklarını temizleme çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile başladı

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu. 14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Seyit Onbaşı Gemisi'nin Samandağ açıklarında çalışmalarına devam ettiği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de kıyıda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Bu arada denize giren vatandaşların ayaklarına petrol atığı bulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş