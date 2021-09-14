SAMANDAĞ SAHİLİNDE PETROL ATIKLARI TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

SURİYE'deki termik santralinden 3 Eylül'de yayılmaya başlayan, Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları sürüyor.

14 kilometrelik sahilde yapılan temizlik çalışmalarında 12'inci güne girildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler, Samandağ sahilini temizliyor. Ekipler, kıyıya vuran ve kum altına gömülen partikülleri çeşitli ekipmanlarla sahilden arındırıyor.