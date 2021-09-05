Samandağ sahilinde petrol atıkları temizleniyor

Samandağ sahilinde petrol atıkları temizleniyor Seyit Onbaşı Gemisi'nin Samandağ açıklarında, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de kıyıda çalışmaları sürüyor Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıklarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

Samandağ sahilinde petrol atıkları temizleniyor

Seyit Onbaşı Gemisi'nin Samandağ açıklarında, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de kıyıda çalışmaları sürüyor

HATAY - Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıklarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu. 14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için çalışmalar bugünde devam etti.

Seyit Onbaşı Gemisi'nin Samandağ açıklarında çalışmalarına devam ettiği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de kıyıda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol sızıntısına ilişkin denetimlerin devam ettiğini belirtti. Doğan, "Suriye'nin Baniyas şehrindeki elektrik santralinden gerçekleşen petrol sızıntısının ilimiz kıyı şeridine etkilerini havadan, karadan ve denizden denetlemeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren tüm tedbirler alınmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş