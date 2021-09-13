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Samandağ sahilınde petrol atıkları elekle temizleniyor

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Samandağ sahilınde petrol atıkları elekle temizleniyor

SURİYE'deki enerji santralinden 3 Eylül'de yayılmaya başlayan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalarına devam ediliyor.

SURİYE'deki enerji santralinden 3 Eylül'de yayılmaya başlayan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Açık denizde ve sahillerde devam eden çalışmalarda 11'inci güne girildi. Sahilde yapılan çalışmalarda, kum ve partiküller elekten geçirilerek, zararlı maddeler ayıklanıyor

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları sürüyor. Hem açık denizde hem de sahilde devam eden temizlik çalışmalarında tonlarca atık, sahilden ve denizden arındırıldı. Çeşitli donanımlara sahip deniz araçlarıyla çalışmalara devam edilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler, Samandağ sahiline vuran partikülleri temizledi. 14 kilometrelik sahilde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, kum ve partiküller elekten geçirilerek, zararlı maddelerden ayıklanıyor.


Samandağ sahilınde petrol atıkları elekle temizleniyor

Samandağ sahilınde petrol atıkları elekle temizleniyor

Samandağ sahilınde petrol atıkları elekle temizleniyor

Samandağ sahilınde petrol atıkları elekle temizleniyor

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri
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