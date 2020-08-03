Samandağ sahilinde bulunan yaralı caretta caretta tedaviye alındı HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde yaralı halde bulunan caretta caretta kaplumbağası, tedaviye alındı.

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde yaralı halde bulunan caretta caretta kaplumbağası, tedaviye alındı.

Samandağ ilçesindeki Çevlik Tatil Sitesi sahilinde ters dönmüş halde caretta caretta bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekiplerince fark edilen ve sahile vuran dalgaların arasından alınan caretta carettanın başından yaralı olduğu görüldü. Cankurtaranlar, yaralı deniz kaplumbağasını tedavisinin yapılması için Hatay Milli Parklar ve Doğa Koruma İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kaynak: DHA