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Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi 14 kilometrelik sahilin yarısını su canavarları kapladı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahilin 6 kilometrelik bölümünü su sümbülleri kapladı.

Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi

14 kilometrelik sahilin yarısını su canavarları kapladı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahilin 6 kilometrelik bölümünü su sümbülleri kapladı. Kumsaldaki su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu

Dünyanın en uzun sahillerinden olan Samandağ kıyı şeridinin yaklaşık 6 kilometresi Asi Nehrinin sürüklediği su sümbülleri ile kaplandı. Sahilin bir çok yerini kaplayan ve su canavarı olarak bilinen su sümbülleri kumsalı yürüyemeyecek hale getirdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi

Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi

Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi

Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi
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Haber: Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi - Haberler
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