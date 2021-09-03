Samandağ Sahili'ne petrol sızıntısı vurdu
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Samandağ Sahili'ne petrol sızıntısı vurdu

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Haberler | Güncel

Samandağ Sahili'ne petrol sızıntısı vurdu Samandağ Sahili'ne vuran petrol atıkları canlıları tehdit ediyor Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken Hatay'da Samandağ sahiline vuran petrol olduğu tahmin edilen atığın nereden...

Samandağ Sahili'ne petrol sızıntısı vurdu

Samandağ Sahili'ne vuran petrol atıkları canlıları tehdit ediyor

HATAY - Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken Hatay'da Samandağ sahiline vuran petrol olduğu tahmin edilen atığın nereden geldiği araştırılıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi. Sahile vuran petrol sızıntısının nereden geldiğine yönelik Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin tonluk petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'in batı kısmında ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti.

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahile vuran petrol olduğu tahmin edilen atık, su canlılarını ve kaplumbağaları tehdit ediyor. Vatandaşlar ise sahilin kıyı şeridinde bulunan atıklara aldırış etmeden denize giriyorlar.

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi. Sahile vuran petrol atıklarının nereden geldiğinin tespiti için Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, atığın canlıları ciddi anlamda tehdit ettiğini belirterek, "Dünyanın bize göre en büyük çevre kirleticilerinden bir tanesi de fosil yakıtlar. Bunların içerisinde petrol çok önemli bir yer tutuyor. Bu sahil boyunca gördüğümüz gerçekten kötü bir görüntü. Asfalt zift dediğimiz bir atık ve güneşte eriyip her tarafa yapışıyor. Gelen turistleri, deniz canlılarını, kuşları, deniz kaplumbağalarını etkiliyor. Kaplumbağaların ayaklarına ve her taraflarına yapışıyor. Ciddi bir tehdit. Gitgide yoğunlaştığını görüyoruz, umarım ciddi bir petrol sızıntısı değildir. Çıkan yavru kaplumbağalara yapıştığı için onları ciddi anlamda tehdit eder. Turizm sezonu bitiyor ama canlılar açısından ciddi bir tahribat yapar. Denizle buluşmaya giden kaplumbağaları mahveder. Deniz kuşları açısından da tehlikeli. Petrollerin tümü kanserojen özelliklidir. Denize girip, buna bulaşan insanlar temizleniyorlar ama bulandığı zaman cilde zarar veren bir yapısı var" dedi.

Sahilde bulunan vatandaşlardan Uğur Sıyrık ise, sabah sahile geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşırdığını belirterek, "Sabah saatlerinde sahili gezmeye çıkmıştım. Bu atıklara denk geldim. Bilgim vardı, Suriye'den sızan petrolden dolayı. Büyük ihtimal denizde rüzgarın ters esmesinden dolayı kıyıya vurdu. Daha fazla gelebilir diye düşünüyorum. Görünce çok şaşırdım, buraya beklemiyorduk. İskenderun ve Mersin sahiline vuracağı tahmin ediliyordu. Rüzgarın ters esmesi burayı da etkiledi. Denize giren vatandaşları uyardık ama kimse dinlemedi, deniz girmeye devam ediyor" dedi.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin tonluk petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'in batı kısmında ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti.

Samandağ Sahili'ne petrol sızıntısı vurdu
Samandağ Sahili'ne petrol sızıntısı vurdu
Samandağ Sahili'ne petrol sızıntısı vurdu
Samandağ Sahili'ne petrol sızıntısı vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan

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