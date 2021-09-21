Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler
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Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor

HATAY - Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarakkumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor

Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor

Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor

Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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