Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor - Haberler
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Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor Hatay'ın Samandağ açıklarına Suriye'den gelen petrol sızıntısıyla ilgili başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ açıklarına Suriye'den gelen petrol sızıntısıyla ilgili başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları, 9 gündür sürüyor.

Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler de 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran partikülleri temizliği devam ediyor.

Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor

Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor

Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor

Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor - Haberler
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