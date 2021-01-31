Samandağ Sahili'nde oduna hücum...Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti
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Samandağ Sahili'nde oduna hücum...Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti

31.01.2021 13:34 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:11

Samandağ Sahili'nde oduna hücum...Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak yağış sonrası sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti.

Samandağ Sahili'nde oduna hücum...Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak yağış sonrası sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, Asi Nehri'nin taşmasına neden oldu. Taşkınla birlikte sel suları, odunları Samandağ sahiline taşıdı.

Odunları toplamak için vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sahile akın ederek kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Samandağ Sahili'nde oduna hücum...Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti
Samandağ Sahili'nde oduna hücum...Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti
Samandağ Sahili'nde oduna hücum...Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti
Samandağ Sahili'nde oduna hücum...Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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