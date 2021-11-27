Samandağ polisi, ilçede KADES uygulamasını tanıttı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis, akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında vatandaşları yüz yüze bilgilendirdi.
HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis, akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) hakkında vatandaşları yüz yüze bilgilendirdi.
Samandağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gezerek kadınlara KADES uygulamasını anlattı.
KADES'i anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu. - HATAY