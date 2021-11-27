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Samandağ polisi, ilçede KADES uygulamasını tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samandağ polisi, ilçede KADES uygulamasını tanıttı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis, akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında vatandaşları yüz yüze bilgilendirdi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis, akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) hakkında vatandaşları yüz yüze bilgilendirdi.

Samandağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gezerek kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

KADES'i anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu. - HATAY

Samandağ polisi, ilçede KADES uygulamasını tanıttı

Samandağ polisi, ilçede KADES uygulamasını tanıttı

Samandağ polisi, ilçede KADES uygulamasını tanıttı

Samandağ polisi, ilçede KADES uygulamasını tanıttı

Samandağ polisi, ilçede KADES uygulamasını tanıttı

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