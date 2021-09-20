Samandağ kitap günleri dolu dolu programı ile kitapseverleri bekliyor

Hz. Hızır Parkı'nda devam eden Kitap fuarı kapsamında 18 Eylül Cumartesi günü Araştırmacı Gazeteci Yazarlar Erdoğan Aydın ve Kelime Ata , Araştırmacı Yazar Kadir Akın veTarihçi Yazar Sinan Meydan söyleşilerini gerçekleştirdiler.

Samandağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ; "HZ. Hıdır Parkı'nda devam eden Kitap Fuarımızın ikinci gününde Araştırmacı Gazeteci Yazarlar Erdoğan Aydın ve Kelime Ata "Sivastan HatayaAlevi Sorunu", Araştırmacı ve Yazar Kadir Akın "Osmanlıda Demokratik Aydın Hareketive Solun Kökleri" ardından Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan Atatürk'ün Silahsız Zaferleri ve Hatay'ın Kurtuluşu söyleşileri ile bilgi ve birikimlerini halkımızla paylaştılar.

Kitap Fuarımızda birbirinden değerli yazar ve konuşmacılar ile dolu dolu programımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

26 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak kitap fuarı dolu dolu programı ile tüm kitapseverleri bekliyor.

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