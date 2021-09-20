Samandağ kitap günleri dolu dolu programı ile kitapseverleri bekliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samandağ kitap günleri dolu dolu programı ile kitapseverleri bekliyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Samandağ kitap günleri dolu dolu programı ile kitapseverleri bekliyor

Samandağ Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Samandağ Kitap Günleri birbirinden kıymetli yazarları ağırlamaya devam ediyor.

Hz. Hızır Parkı'nda devam eden Kitap fuarı kapsamında 18 Eylül Cumartesi günü Araştırmacı Gazeteci Yazarlar Erdoğan Aydın ve Kelime Ata , Araştırmacı Yazar Kadir Akın veTarihçi Yazar Sinan Meydan söyleşilerini gerçekleştirdiler.

Samandağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ; "HZ. Hıdır Parkı'nda devam eden Kitap Fuarımızın ikinci gününde Araştırmacı Gazeteci Yazarlar Erdoğan Aydın ve Kelime Ata "Sivastan HatayaAlevi Sorunu", Araştırmacı ve Yazar Kadir Akın "Osmanlıda Demokratik Aydın Hareketive Solun Kökleri" ardından Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan Atatürk'ün Silahsız Zaferleri ve Hatay'ın Kurtuluşu söyleşileri ile bilgi ve birikimlerini halkımızla paylaştılar.

Kitap Fuarımızda birbirinden değerli yazar ve konuşmacılar ile dolu dolu programımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

26 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak kitap fuarı dolu dolu programı ile tüm kitapseverleri bekliyor.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Prof.Dr. Sarı: Kasım ayında müsilaj tekrarlayabilir

Prof.Dr. Sarı: Kasım ayında müsilaj tekrarlayabilir

 ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

 İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu
Magazin Demet Özdemir Gelinim Mutfakta
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Aykut Kocaman Muslera
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samandağ kitap günleri dolu dolu programı ile kitapseverleri bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:30:53. #1.11#