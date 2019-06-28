Samandağ ipeği ellerinde hayat buluyor

Kursiyer olarak başladığı ipek dokumacılığını evinde kurduğu tezgahla sürdüren ev hanımı Tülin Nefşi, ürünleriyle göz kamaştırıyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ipek dokumacılığı sanatıyla uğraşan ev hanımı Tülin Nefşi, eşsiz ürünleriyle göz kamaştırıyor.

Evinde kurduğu atölye içerisinde Samandağ ipeğini dokuyan 3 çocuk annesi Tülin Nefşi, 2016 yılında kursiyer olarak başladığı ipek dokumacılığını üretici olarak sürdürüyor.

Evde üretim yapılması nedeniyle pazarlama yönünün zayıf kaldığını ifade eden Tülin Nefşi, Samandağ Belediyesi ve Samandağ Kaymakamlığı'ndan evde üretim gerçekleştiren kadınlar için destek istedi. Nefşi, "2016 yılında Samandağ Belediyesi'nin açmış olduğu kursta ipek dokuma eğitimini aldım. O zamandan beri bu işi icra ediyorum. Elde ettiğim ürünleri pazarlama konusunda biraz sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim evde üretim yaptığım için. Bu anlamda belediye ve kaymakamlık bize el uzatır, evde üretim yapan kadınlarla ilgili proje yaparlarsa çok çok iyi olur" dedi.

Üretici olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Nefşi, "Tüketimden üretime geçmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum aslında. Evde üretim yapmanın artıları da var eksileri de vardır muhakkak. 3 tane çocuğum var, onlarla birlikte bu çalışmaları yapmanın keyfini yaşıyorum" dedi.

Ürünleri shibori ve batik tekniklerini uygulayarak boyadığını belirten Tülin Nefçi, son zamanlarda doğal üretimlere yönelişin çok fazla olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA