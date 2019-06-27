Samandağ ipeği ellerinde hayat buluyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ipek dokumacılığı sanatıyla uğraşan ev hanımı Tülin Nefşi, ürünleriyle göz kamaştırıyor.

Evinde kurduğu atölyede Samandağ ipeği dokuyan 3 çocuk annesi Tülin Nefşi, 2016 yılında kursiyer olarak başladığı ipek dokumacılığını üretici olarak sürdürüyor. Evde üretim yapması nedeniyle pazarlama yönünün zayıf kaldığını ifade eden Tülin Nefşi, Samandağ Belediyesi ve Samandağ Kaymakamlığından evde üretim gerçekleştiren kadınlar için destek istedi. Nefşi, "2016 yılında Samandağ Belediyesinin açmış olduğu kursta ipek dokuma eğitimini aldım. O zamandan beri bu işi icra ediyorum. Elde ettiğim ürünleri pazarlama konusunda biraz sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim evde üretim yaptığım için. Bu anlamda belediye ve kaymakamlık bize el uzatır, evde üretim yapan kadınlarla ilgili proje yaparlarsa çok çok iyi olur" dedi.

Üretici olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Nefşi, "Tüketimden üretime geçmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum aslında. Evde üretim yapmanın artıları da var, eksileri de vardır muhakkak. 3 tane çocuğum var, onlarla birlikte bu çalışmaları yapmanın keyfini yaşıyorum" dedi.

Ürünleri shibori ve batik tekniklerini uygulayarak boyadığını belirten Nefşi, son zamanlarda doğal ürünlere yönelişin çok fazla olduğunu kaydetti. - HATAY

Kaynak: İHA