Samandağ'dan "ESİYOR" Reklamı

Sıcak hava nedeniyle serin alanlara akın edenleri Hatay'a çekmek isteyen Samandağ Belediyesi sosyal medya hesaplarından "Samandağ Esiyor" reklamı yaptı.

Yerli ve yabancı turistleri Samandağ'a çekebilmek için farklı tanıtımlar gerçekleştiren Samandağ belediyesinin son reklamı gülümsetti. Afrika sıcakları nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşların esen rüzgar arayışını "Samandağ Esiyor" reklamı ile sonlandırmaya çalıştı.