Samandağ'da zeytinlikte yangın
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Samandağ'da zeytinlikte yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

26.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:33
Samandağ'da zeytinlikte yangın

'ın ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesindeki zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA

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