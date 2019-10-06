Samandağ'da zeytinlik alanda korkutan yangın

Samandağ'da zeytinlik alanda korkutan yangın

Samandağ'da zeytinlik alanda korkutan yangınHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesinde tepede ve rüzgar güllerine yakınında bulunan zeytinlik arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı.

06.10.2019 22:21
Samandağ'da zeytinlik alanda korkutan yangın

Samandağ'da zeytinlik alanda korkutan yangın

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesinde tepede ve rüzgar güllerine yakınında bulunan zeytinlik arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın zorlukla kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA
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