Samandağ'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı
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Samandağ'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu.

Samandağ'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı
18.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:38

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu. O anlar, teknede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İlçede denize açılan bir tur teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, denize girip çıkan yunusların gösterisini izleyen vatandaşların heyecanla alkışladıkları duyuldu.  


Kaynak: DHA

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