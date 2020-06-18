Samandağ'da yunuslar görsel şölen oluşturdu HATAY'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus balığı, görsel şölen oluşturdu.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus balığı, görsel şölen oluşturdu. O anlar, teknede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.İlçede denize açılan bir tur teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, denize girip çıkan yunusların gösterisini izleyen vatandaşların heyecanla alkışladıkları duyuldu.

Kaynak: DHA