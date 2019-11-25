Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
- Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonuHATAY - Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
- Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
HATAY - Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Samandağ'da düzenlenen operasyonda kutu ve dolapların arasına gizlenmiş 70 şişe sahte içki ele geçirildi.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler yılbaşı öncesi kaçak içki imal ederek vatandaşı zehirleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, aylar süren takip neticesinde şüphelilerin yeni mahallede bulunan adreslerine operasyon yapıldı.
Operasyon neticesinde 70 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Haber Videosu: Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu