Samandağ'da yaz döneminde 202 yangın çıktı
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Samandağ'da yaz döneminde 202 yangın çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaz dönemi içinde 202 yangının meydana geldiği bildirildi.

24.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:52
Samandağ'da yaz döneminde 202 yangın çıktı

'ın ilçesinde yaz dönemi içinde 202 yangının meydana geldiği bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Samandağ Grup Amirliğinden alınan bilgilere göre, son 5 ay içerisine ilçenin farklı noktalarında çıkan 202 yangına müdahale edildiği belirtildi.

İlçe genelinde farklı zamanlarda çıkan yangınlara anında müdahale edildiği ve olaylarda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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