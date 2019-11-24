Samandağ'da yaz döneminde 202 yangın çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaz dönemi içinde 202 yangının meydana geldiği bildirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaz dönemi içinde 202 yangının meydana geldiği bildirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Samandağ Grup Amirliğinden alınan bilgilere göre, son 5 ay içerisine ilçenin farklı noktalarında çıkan 202 yangına müdahale edildiği belirtildi.
İlçe genelinde farklı zamanlarda çıkan yangınlara anında müdahale edildiği ve olaylarda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.