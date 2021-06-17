Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi
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Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi

Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 5 gündür devam eden kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 5 gündür devam eden kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 5 gündür devam eden kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi. Tesisin önünde toplanan vatandaşlar kokunun bir an önce kesilmesini istedi. Kötü kokunun birçok mahalleye de yayıldığı öğrenildi. - HATAY

Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi
Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi
Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi
Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi
Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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