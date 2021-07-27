Samandağ'da uyuşturucu operasyonları
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve yetiştiriciliğini engellemeye yönelik yaptığı çalışma kapsamında Kurtderesi ve Mağaracık mahallelerinde iki eve operasyon düzenledi.
Ekipler adreslerde yaptığı aramada 8 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Operasyonda N.N. ve C.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş