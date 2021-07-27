Samandağ'da uyuşturucu operasyonları

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve yetiştiriciliğini engellemeye yönelik yaptığı çalışma kapsamında Kurtderesi ve Mağaracık mahallelerinde iki eve operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptığı aramada 8 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda N.N. ve C.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş