Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde Nevzat D'nin kullandığı 31 AR 474 plakalı otomobil ile Emir K'nın kullandığı 31 SM 378 motosiklet çarpıştı. Kazada 2 yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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