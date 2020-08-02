Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
02.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:07

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Samandağ-Antakya karayolu üzerinde bulunan Koyunoğlu Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 SG 617 plakalı hafif ticari araç ile 31 HP 344 plakalı çekici kaza yaptı.

Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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