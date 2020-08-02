Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
02.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:07
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Samandağ-Antakya karayolu üzerinde bulunan Koyunoğlu Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 SG 617 plakalı hafif ticari araç ile 31 HP 344 plakalı çekici kaza yaptı.
Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Kaynak: İHA