Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
13.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:16

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu Kuşalanı mevkiinde sürücü kimliği ve plakası alınamayan otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine sonra duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. azayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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