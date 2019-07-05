Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tarlaya uçan otomobil taklalar atarak durabildi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, otomobillerden biri tarlaya uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 54 BU 228 plakalı otomobil önce önünde bulunan 31 ACP 03 plakalı otomobile çarptı daha sonrada tarlaya uçan otomobil taklalar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü M.G. ve yan koltukta oturan bir kişi kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralıları önlem amaçlı Samandağ Devlet Hastanesine götürdü.

Hurdaya dönen otomobil ise gece saatlerinde vinç yardımıyla çekiciye bindirildi.

Takla atan otomobilden yola dökülen yağ ve benzinin, itfaiye ekipleri tarafından

Kaynak: İHA