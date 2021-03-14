Samandağ'da trafik kazası
14.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:18
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Samandağ-Antakya karayolu üzerinde bulunan Yeşilköy Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 SH 558 plakalı otomobil ile 31 AHY 07 plakalı otomobil kaza yaptı.
Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı