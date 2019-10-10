Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

10.10.2019 18:54
Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde öğrenci servisi ile ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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