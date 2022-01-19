SAMANDAĞ'DA TAŞAN DEREDE SU SEVİYESİ DÜŞTÜ - Haberler
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SAMANDAĞ'DA TAŞAN DEREDE SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Favvar Deresi'nde su seviyesi düştü.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Favvar Deresi'nde su seviyesi düştü. Zarar gören iki araç kurtarılırken, bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Favvar Deresi, sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşkında, dereye yakın yerlerde park halinde bulunan çok sayıda araç zarar gördü. Bölgede tehlikeye yol açan taşkın nedeniyle, derenin yanından geçen yol trafiğe kapatıldı. Ekipler bölgede çalışma yaptı. Yağışın dinmesi sonucu derede su seviye düştü. 2 araç kurtarılırken, 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

SAMANDAĞ'DA TAŞAN DEREDE SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

SAMANDAĞ'DA TAŞAN DEREDE SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

SAMANDAĞ'DA TAŞAN DEREDE SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Samandağ, Tragger, su, Güncel, Haber

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