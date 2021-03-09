Samandağ'da tarihi eser operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samandağ'da tarihi eser operasyonu

09.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:17
Samandağ'da tarihi eser operasyonu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin 353 adet sikke, farklı ülkelere ait 595 adet tarihi madeni para ve bin 39 adet kağıt para ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin 353 adet sikke, farklı ülkelere ait 595 adet tarihi madeni para ve bin 39 adet kağıt para ele geçirildi.

Samandağ İlçe Jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve KOM Timi, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 10 bin 353 adet çeşitli ebatlarda madeni tarihi sikke, farklı ülkelere ait 595 adet tarihi madeni para ve bin 39 adet kağıt para ele geçirilirken, T.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli T.K. isimli şahsın jandarmada işlemlerin tamamlanmasını ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi sikke ve paralar Merkez Bankası ve Hatay Müze Müdürlüğüne ön rapor işlemleri için gönderildi. - HATAY

Samandağ'da tarihi eser operasyonu
Samandağ'da tarihi eser operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Şevket Çoruh Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samandağ'da tarihi eser operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 21:16:58. #1.14#
title