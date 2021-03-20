Samandağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
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Samandağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim

20.03.2021 00:38 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:44

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Samandağ ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Samandağ ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün saat 21: 00 'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile Samandağ ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.

Araçları durdurarak denetim gerçekleştiren ekipler, belgeli bir şekilde mazereti olan vatandaşlara kolaylık sağlayarak, geçişlerine izin verirken, mazeret belgesi olmayan sürücüler ve araç içerisindeki vatandaşlara ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile para cezası kesildi. - HATAY

Samandağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Samandağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Samandağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Samandağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Samandağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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