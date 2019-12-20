Samandağ'da seyir halindeki otomobil yandı
Haberler » 3. Sayfa » Samandağ'da seyir halindeki otomobil yandı - Haberler

Samandağ'da seyir halindeki otomobil yandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

20.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:56
Samandağ'da seyir halindeki otomobil yandı

'ın ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Sutaşı Mahallesi, Samandağ-Antakya karayolunda seyir halindeki 31 D 6374 plakalı otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler