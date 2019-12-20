Samandağ'da seyir halindeki otomobil yandı

20.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:56

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Sutaşı Mahallesi, Samandağ-Antakya karayolunda seyir halindeki 31 D 6374 plakalı otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA