Samandağ'da seralar son anda yanmaktan kurtuldu
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Samandağ'da seralar son anda yanmaktan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | 3. Sayfa

Samandağ'da seralar son anda yanmaktan kurtuldu Hatay'ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan bitki örtüsü yangını kontol altına alındı.

Samandağ'da seralar son anda yanmaktan kurtuldu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan bitki örtüsü yangını kontol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesinde seralara yakın bitki örtüsü alanda yangın çıktı.

Yangının yayılması ile alevler seralara yakınlaştı. Yangın, seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.

Samandağ'da seralar son anda yanmaktan kurtuldu
Samandağ'da seralar son anda yanmaktan kurtuldu
Samandağ'da seralar son anda yanmaktan kurtuldu
Samandağ'da seralar son anda yanmaktan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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