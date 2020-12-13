Samandağ'da semt pazarları 10 Ocak'a kadar kurulmayacak
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Samandağ'da semt pazarları 10 Ocak'a kadar kurulmayacak

13.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:40
Samandağ'da semt pazarları 10 Ocak'a kadar kurulmayacak

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarının 10 Ocak 2021 tarihine kadar açılmayacağı bildirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarının 10 Ocak 2021 tarihine kadar açılmayacağı bildirildi.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dünyayı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında Samandağ'da her hafta pazartesi günü kurulan semt pazarı dahil olmak üzere bütün mahallelerde kurulan semt pazarları 10 Ocak 2021 gününe kadar kapalı kalacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz" denildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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