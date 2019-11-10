Samandağ'da sazlık yangını
- Samandağ'da sazlık yangınıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
- Samandağ'da sazlık yangını
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Liman Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 ayrı noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Haber Videosu: Samandağ'da sazlık yangını