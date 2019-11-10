Samandağ'da sazlık yangını

Samandağ'da sazlık yangını

- Samandağ'da sazlık yangınıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

10.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:58
Samandağ'da sazlık yangını

- 'da sazlık yangını

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Liman Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 ayrı noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Samandağ'da sazlık yangını
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