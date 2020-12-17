Samandağ'da saman yangını
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Samandağ'da saman yangını

17.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:22
Samandağ'da saman yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mağracık Mahallesi'nde bulunan ahırda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. - HATAY

Samandağ'da saman yangını
Samandağ'da saman yangını
Samandağ'da saman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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