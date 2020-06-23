Samandağ'da saklı cennet Samandağ'da saklı cennet Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan sahilin başlangıcı olan meydan mahallesi sıcak havadan bunalanların ve doğaseverlerin uğrak mekanı oldu.

Samandağ'da saklı cennet

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan sahilin başlangıcı olan meydan mahallesi sıcak havadan bunalanların ve doğaseverlerin uğrak mekanı oldu.

Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki kanyonlar ve sahilin başlangıcı olması doğal güzelliği ve serin havasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dağın eteklerinden başlayıp 14 Kilometre boyunca sahilin devam ettiği yer. iki dağın birleştirdiği kanyonlarda mevcut.

Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru ve yeşil doğasıyla bölge, doğa sporları ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: İHA