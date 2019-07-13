Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen Evvel Temmuz Bayramı kutlamalarının ikinci gününde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İzinsiz basın açıklaması gerçekleştiren eylemci gruba, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayarak, eylemi sürdüren gruba, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise karşılık vermeye çalışan 8 şahıs, ilçe emniyete götürüldü. 8 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA