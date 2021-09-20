Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 18 gündür sürüyor - Haberler
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Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 18 gündür sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

- Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 18 gündür sürüyor Hatay'da, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

- Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 18 gündür sürüyor

HATAY - Hatay'da, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 18 gündür sürüyor

Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 18 gündür sürüyor

Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 18 gündür sürüyor

Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 18 gündür sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber: Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 18 gündür sürüyor - Haberler
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